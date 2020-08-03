سوريا .. وفاة متسول تكشف أموالا ضخمة من فئات قديمة ما زالت ضمن أكياس

انبعثت رائحة غريبة من منزل أحد المتسولين في العاصمة السورية دمشق، وبعد فتح المنزل، وجدت في المنزل جثة ساكنه ومبالغ مالية وسندات عقارية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن قسم شرطة التضامن عثر على جثة رجل سبعيني توفي منذ أيام داخل منزله بعد اتصال من أحد قاطني حي الزهور بوجود رائحة غريبة تنبعث من المنزل.

وأضافت الوزارة أنه تم العثور على أكياس تحوي مبالغ مالية من فئات قديمة وجديدة (ورقية ومعدنية) وأوراق ملكية عقارات، وأن الجوار أكدوا أن المتوفى كان يعمل متسولا وقال أحد الجوار إنهم كانوا يتصدقون عليه بالطعام والشراب واللباس.

وبينت الوزارة أنه "تم إحضار أكياس النقود إلى مركز القسم وإحصائها بإشراف قاضي النيابة ورئيس القسم ليتبين وجود مبلغ وقدره حوالي مليون ونصف المليون من فئات (الليرة السورية إلى الألف ليرة سورية)، وبعد الاطلاع على أوراق الملكية تبين أن لديه (مزرعة في الشاغور بساتين).

وأكدت الوزارة أن الوفاة "طبيعية وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشفى دمشق".

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT