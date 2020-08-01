السعودية .. توقيف 3 أشخاص عبثوا بأجهزة صرف آلي

ألقت شرطة مدينة الرياض القبض على 3 أشخاص عبثوا بأجهزة الصرف الآلي للاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن "القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك لتورطهم في ارتكاب 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطل بخانة استلام الأوراق النقدية، ما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة."

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية