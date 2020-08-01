"نجوت من الموت".. إلتون جون يحتفل بمرور 30 عاما على تعافيه من الإدمان (صور)
احتفل المغني البريطاني الشهير إلتون جون بمرور 30 عاما على تعافيه من إدمان المخدرات وشرب الكحول.
ونشر النجم عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورا من الاحتفال بهذه المناسبة، ظهر فيها قالب حلوى على شكل رقم 30، وبعض الرسائل التي تلقاها بهذه المناسبة.
وأرفق الصور بتعليق قال فيه: "في اليوم الأكثر سحرا احتفلت بعيد ميلادي الثلاثي"، وأضاف: "الكثير من البطاقات الجميلة والزهور من ابني ديفيد وأصدقائي في البرنامج والموظفين في المكتب والمنزل. أنا حقا رجل محظوظ".
وتابع: "كنت سأموت لو لم أقم بالخطوة الأخيرة وأطلب المساعدة قبل 30 عاما، شكرا لكم من أعماق قلبي".
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Reflecting on the most magical day having celebrated my 30th Sobriety Birthday. So many lovely cards, flowers and chips from my sons, David, friends in the Program, staff at the office and in our homes. I’m truly a blessed man. If I hadn’t finally taken the big step of asking for help 30 years ago, I’d be dead. Thank-you from the bottom of my heart to all the people who have inspired and supported me along the way. 🙏🏻🙏🏻❤️❤️😇😇
المصدر: "إنستغرام"