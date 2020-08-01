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"نجوت من الموت".. إلتون جون يحتفل بمرور 30 عاما على تعافيه من الإدمان (صور)

مجتمع

Reuters AWI/FW1/Karishma Singh
المغني البريطاني الشهير إلتون جون
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احتفل المغني البريطاني الشهير إلتون جون بمرور 30 عاما على تعافيه من إدمان المخدرات وشرب الكحول.

ونشر النجم عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورا من الاحتفال بهذه المناسبة، ظهر فيها قالب حلوى على شكل رقم 30، وبعض الرسائل التي تلقاها بهذه المناسبة.

وأرفق الصور بتعليق قال فيه: "في اليوم الأكثر سحرا احتفلت بعيد ميلادي الثلاثي"، وأضاف: "الكثير من البطاقات الجميلة والزهور من ابني ديفيد وأصدقائي في البرنامج والموظفين في المكتب والمنزل. أنا حقا رجل محظوظ".

وتابع: "كنت سأموت لو لم أقم بالخطوة الأخيرة وأطلب المساعدة قبل 30 عاما، شكرا لكم من أعماق قلبي".

المصدر: "إنستغرام"

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