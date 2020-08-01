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أسرة أردنية مقيمة في السعودية تقفد أفرادها الواحد تلو الآخر بمرض فتاك

مجتمع

أسرة أردنية مقيمة في السعودية تقفد أفرادها الواحد تلو الآخر بمرض فتاك
Reuters Faisal Al Nasser
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أعلنت أسرة مقيم أردني بمكة المكرمة وفاة ابنتهم الثالثة (37 عاما)، جراء مرض فتاك أصاب أبناءهم وبناتهم منذ ولادتهم، فيما لا يزال ابنهم (22 عاما) يعاني المرض حتى اللحظة.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن نهى، فارقت الحياة مساء أمس الجمعة، بعد معاناة مع المرض الفتاك لتلحق بشقيقتيها اللتين توفيتا بذات المرض سابقا.

وبحسب التقارير الطبية، فإن المرض الذي أصاب أبناء المقيم الأردني في مكة المكرمة تيسير أحمد، عبارة عن لين في العظام وضعف في النمو وعدم نمو الأطراف بشكل طبيعي، إلى جانب تشوه في القفص الصدري وكسور في الأطراف، في ظل حاجتهم للأكسجين على مدار الساعة.

المصدر: صحيفة سبق

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