"صقر الرجاجيل" قصيدة بمناسبة شفاء العاهل السعودي

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كتب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بعنوان "صقر الرجاجيل" بمناسبة شفاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الفيصل في قصيدته التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي:

"لا باس يا صقر الرجاجيل لا باس أقولها عني وعن باقي الناس تراك ما أنت بمثل غيرك بعيني أنت الفخر والمجد للعز نوماس وأنت الذي عند النوايب نجي له". #فيديو

قصيدة جديدة للأمير #خالد_الفيصل بعنوان #صقر_الرجاجيل بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله pic.twitter.com/74TRWohEbH — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 31, 2020

وغادر العاهل السعودي مستشفى "الملك فيصل" التخصصي، عقب دخوله مطلع الشهر الحالي للعلاج من متاعب في المرارة.

المصدر: "وكالات سعودية"