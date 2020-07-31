شاهد ما فعله مصريون لذبح عجل فوق مبنى بدلا من الشارع هربا من الغرامة (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofm0
أقدم المصريون على حيلة لذبح عجل فوق أحد المباني السكنية بدلا من الشارع، هربا من الغرامة التي أقرتها الحكومة المصرية على الذبح في الشارع.
وقام المواطنون وفقا للفيديو المتداول برفع العجل عبر "ونش" إلى أعلى المبنى وربطه بإحكام لرفعه وسط ذهول المتواجدين.
وكانت محافظتا القاهرة والجيزة قد فرضت غرامات مالية كبيرة على المخالفين لقرار منع الذبح في الشوارع، أو إقامة شوادر للأضاحي بالشوارع والميادين والتسبب في تلويث البيئة والطريق العام.
المصدر: اليوم السابع