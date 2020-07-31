بعد فشله 33 مرة.. رجل هندي ينجح في الامتحان بفضل كورونا

نجح الرجل الهندي محمد نور الدين في امتحان الصف العاشر بعد أن فشل في اجتيازه 33 مرة، إذ قررت الحكومة ترفيع الطلاب إلى الصف التالي دون إجراء امتحانات، كإجراء للحد من تفشي كورونا.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية إن نور الدين (51 عاما) فشل في اجتياز الامتحان في كل مرة لضعفه في اللغة الإنجليزية وعدم وجود أحد لمساعدته في الدراسة.

وقال الرجل: "كنت ضعيفا في اللغة الإنجليزية لأنه لم يكن هناك من يساعدني أو يقدم لي دروسا. لكنني درست بدعم من أخي وأختي. وقدمت الامتحانات كل سنة لمدة 33 عاما، فوظيفة حارس أمن تتطلب وجود نتائج امتحانات الصف العاشر".

وأضاف: "لحسن الحظ، حصلت على وظيفة حارس أمن دون النجاح في الصف العاشر. أنا أواصل عملي كحارس أمن منذ عام 1989 والآن أحصل على راتب قدره 7000 روبية ولدي أربعة أطفال. لقد نجحت هذا العام بعد أن أصدرت الحكومة إعفاء بسبب كوفيد-19".

وتابع: "سأواصل دراستي وأتخرج وسأكمل التعلم حتى ما بعد التخرج. أريد وظيفة. فالرجل المتعلم محترم في كل مكان".

المصدر: "تايمز أوف إينديا"