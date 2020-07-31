مصر.. التحقيق مع مسؤولين بسبب صلاة عيد الأضحى (صورة)

أحال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر في مصر حفني بركات، بعض المسؤولين للتحقيق بعد انتشار صور لعدد من المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمركز.

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وفتح التحقيق بسبب مخالفة المسؤولين عن المركز لقرار مجلس الوزراء بعدم إقامة الصلاة بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن غرفة عمليات مديرية أوقاف الأقصر، قد أعلنت متابعة أوضاع المساجد بالمحافظة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات بالصلاة في أي مسجد بالمحافظة لصلاة العيد.

ونوهت بأنه تم "تشكيل غرف عمليات في كل إدارات أوقاف المحافظة، لمتابعة أحوال الإدارات ورفع تقارير مفصلة عن الحالة العامة، وقد قامت الغرفة الرئيسية بالمرور على عدد من الإدارات الفرعية وتكليف المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية حسب الخطة الموضوعة".

المصدر: RT + اليوم السابع