مصر.. الإعلامية نجوى إبراهيم تفاجئ الإبراشي بطلب على الهواء

فاجأت الإعلامية المصرية المشهورة نجوى إبراهيم، الإعلامي وائل الإبراشي بطلب "عيدية" عيد الأضحى على الهواء.

وقامت الإعلامية نجوى إبراهيم، بطلب "العيدية" خلال مشاركتها في تقديم برنامج "التاسعة" مع الإبراشي، المذاع عبر التلفزيون المصري، الأمر الذي دفع مقدم البرنامج إلى إخراج 50 جنيها وتقديمها للإعلامية القديرة.

وقال الإبراشي: "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال وهذه العيدية هي رمزية"،

فعلقت الإعلامية القديرة قائلة: "بتمشي في الشارع بكام يعني؟.. معاك كام يا وائل في جيبك"، فرد الإبراشي بـ3 آلاف.

فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتديني 50 جنيه، فرد الإبراشى: "لأن فيه ناس كتير".

المصدر: القناة الأولى المصرية