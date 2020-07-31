فيديو لأطفال يطوفون حول مجسم للكعبة في مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يظهر مجسما يشبه الكعبة في أحد الأحياء بمصر، يطوف حوله عدد من المواطنين مما أثار ردود فعل متباينة من النشطاء.

وظهرت في الفيديو مجموعة من الأطفال مرتدين الجلباب، يطوفون حول المجسم مرددين: "لبيك اللهم لبيك"، وذلك بالتزامن مع حلول وقفة عيد الأضحى المبارك.

والتقط بعض المارة أثناء حدوث الواقعة، عددا من الفيديوهات، للحظة طواف الأطفال حول الكعبة لتسجيلها، ونشرت الفيديو إحدى الصفحات الخاصة بمنطقة "المعصرة"، معلقة: "الشيخ أحمد طاهر يقود قافلة احتفالا بعيد الأضحى المبارك وكل عام وحضراتكم بخير".

فيما سخر مستخدمو السوشيال ميديا من أفعال المواطنين في الفيديو، واصفين إياها بغير المنطقية، بينما تمنى آخرون لو سمح للناس بأداء صلاة العيد.

فيما أكد آخرون، أن جموع المواطنين الملتفين حول الكعبة ذاهبون لتعليقها في أحد الميادين، وهي العادة السنوية التي يقومون بها كل عيد للأضحى.

وأشار معلقون على الفيديو إلى أن المشهد الذي ظهر في الفيديو يمثل إحدى العادات الشعبية لأهالي المعصرة، والتي تحدث أيضا في عدد من المحافظات المصرية الأخرى، حيث يطوف مواطنون حول مجسم للكعبة مرددين التلبية، ثم الذهاب لتعليقه في مكان بارز، وهو ما حدث مع أهالي الإسكندرية مؤخرا.

وكانت تلك الواقعة تكررت في محافظة الإسكندرية منذ نحو 3 أشهر، بطواف بعض المواطنين هناك حول مجسم للكعبة، ما أثار حينه انتقادات واسعة.

وقال الشيخ أحمد مدكور، باحث بمشيخة الأزهر، إن العلماء اختلفوا في مثل هذا الأمر "منهم من كره هذا الفعل بتجسيم الكعبة أو إظهار شكل لها أو تعليقها على حائط، لأنها تحمل معاني إسلامية، ومنهم من أجاز هذا الأمر، طالما لا يتعبد الناس من خلالها أو يعتبرون هذا حج من مكانهم".

وأضاف مدكور لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه "إذا كان في نية المواطنين أن هذا حج فهو لا يجوز شرعا، أما لو على سبيل تزيين المكان، أو ذكرى طيبة ليذكر الناس بالكعبة بعد عدم السفر لها بسبب انتشار كورونا فهو خير".

المصدر: الوطن