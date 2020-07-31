مصر.. الملحن حلمي بكر يطرد مغني مهرجانات على الهواء بعد إصابته بـ"هيسترية" ضحك (فيديو)

طرد الملحن المصري حلمي بكر مغني مهرجانات يدعى "كزبرة" على الهواء بعدما ضحك أثناء الغناء في استديو أحد البرامج.

وطلبت مقدمة البرنامج من "كزبرة" أن يغني في حضور الملحن حلمي بكر وتحجج في البداية بأن الأورغ لا يعمل وطلب منه حلمي بكر أن يغني بدون موسيقى.

وقام "كزبرة" ليغني بدون موسيقى وفور غنائه أول كلمتين من أغنيته توقف عن الغناء وانتابه الضحك، ليرد عليه حلمي بكر قائلا: "اتفضل برة يا أخ اتفضل برة وفين الإنتاج انت فاكر نفسك واقف فين وأنا مقعدش في الكلام ده".

وفي بداية اللقاء سخر حلمي بكر من اسم "كزبرة" قائلا: "أنت اسمك كزبرة وسميت نفسك ولا حد سماك" ليرد عليه "كزبرة": "لو كنت لقيت حد سماني كاظم كنت سميت".

وأضاف بكر ساخرا: "العطارة مليانة كتير وفيه كزبرة وكمون وفلفل وهل بقت بدعة دلوقتي إن واحد يسمى نفسه شاكوش والتاني يسمي نفسه كزبرة"، متسائلا: "العبرة بالغناء ولا بالمسميات؟"، ليرد عليه "كزبرة": "والله بالحب".

المصدر: وسائل إعلام مصرية