السعودية.. سوار "توكلنا" الذكي يساعد ضيوف الرحمن في موسم الحج

يأتي موسم الحج هذا العام محمّلا بالكثير من التحدّيات التي تواجه ضيوف الرحمن ومضيفتهم المملكة العربية السعودية، نظرا للتدابير الاحترازية الضرورية لحماية الحجاج من فيروس كورونا.

وقد طرحت المملكة لهذا الغرض سوارا ذكيا يتم توزيعه على الحجاج، هو سوار "توكلنا" الذي يعمل بواسطة تطبيق "توكلنا" في إطار التعاون ما بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الجهود الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا.

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وقد بدأ العمل بهذا السوار تزامنا مع فترة المنع التي كانت المملكة قد أعلنتها من قبل، حيث يتضمن التطبيق عددا من الخصائص، التي تساعد في حصول المواطنين المسموح لهم بالتجوال على تصاريح الخروج خلال فترة المنع.

كذلك يقدم "توكلنا" معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في السعودية، ويوفر أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه والتصاريح اللازمة للتنقل وطلب الإسعاف وغيرها من الخدمات الحيوية.

المصدر: وكالات