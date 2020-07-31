 
مباشر

السعودية.. سوار "توكلنا" الذكي يساعد ضيوف الرحمن في موسم الحج

مجتمع

السعودية.. سوار
Globallookpress Xinhua
الطواف حول الكعبة في ظل التدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ofg9

يأتي موسم الحج هذا العام محمّلا بالكثير من التحدّيات التي تواجه ضيوف الرحمن ومضيفتهم المملكة العربية السعودية، نظرا للتدابير الاحترازية الضرورية لحماية الحجاج من فيروس كورونا.

وقد طرحت المملكة لهذا الغرض سوارا ذكيا يتم توزيعه على الحجاج، هو سوار "توكلنا" الذي يعمل بواسطة تطبيق "توكلنا" في إطار التعاون ما بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الجهود الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا.

السعودية.. سوار
Facebook

إقرأ المزيد
مطرب عربي كبير يقول إنه لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب!
مطرب عربي كبير يقول إنه لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب!

وقد بدأ  العمل بهذا السوار تزامنا مع فترة المنع التي كانت المملكة قد أعلنتها من قبل، حيث يتضمن التطبيق عددا من الخصائص، التي تساعد في حصول المواطنين المسموح لهم بالتجوال على تصاريح الخروج خلال فترة المنع.

كذلك يقدم "توكلنا" معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في السعودية، ويوفر أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه والتصاريح اللازمة للتنقل وطلب الإسعاف وغيرها من الخدمات الحيوية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا