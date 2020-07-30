مطرب عربي كبير يقول إنه لم يعيّد في الأضحى سوى مرة أو مرتين ويوضح الأسباب!

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إنه لم يعش أيام العيد ويمارس طقوسه كغيره، موضحا أنه عندما كان شابا كان يعمل ليلا من أجل مساعدة والده في نفقات الأسرة التي يبلغ عددها 10 أفراد.

وأضاف توفيق خلال لقائه مع التلفزيون المصري أن "العادات والتقاليد العربية في التعامل مع الأعياد تكاد تكون متشابهة".

وتابع: "عندنا نزور المقابر ومن ثم نعود للبيت لأكل المعمول، ثم نذهب للسينما.. أنا لم أعش العيد حقا، ربما عيدا واحد أو عيدين فقط في حياتي لأنني كنت أعمل ليلا لأساعد والدي. الحياة لم تكن سهلة".

ونصح توفيق الشباب بأن يجتهدوا ويكونوا عصاميين، لافتا إلى أن جائحة كورونا حرمته من الغناء بمناسبة العيد هذه السنة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT