فلوريدا.. توقيف رجل استخدم سلاحه ضد سائحة وابنها "لعدم احترامهما التباعد الاجتماعي"

أوقفت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية رجلا أشهر سلاحه في بهو فندق بميامي، بعدما غضب من امرأة وابنها لأنهما "لم يحترما التباعد الاجتماعي" الموصى به للحد من كورونا.

وجاء في تقرير الشرطة أن الرجل الموقوف دوغلاس ماركس، قال للسائحين: "عليكما الرحيل. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي".

لكن المرأة فيرونيكا بينا وابنها، وهما سائحان من ولاية نيومكسيكو، تجاهلا ملاحظته وجلسا على أريكة مديرين له ظهرهما.

وأضافت فيرونيكا أن ماركس قال بعد ذلك "سأهتم بأمرهما. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات".

وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقال ماركس للشرطة إنه كان يظن أنه ملاحق وطلب من موظفي الاستقبال الاتصال بفرق الإسعاف وأنه أطلق النار أربع مرات "تحذيرا"، وأوقفت الشرطة الرجل بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وإشهار سلاح علنا.

المصدر: وكالات