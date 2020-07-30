هيفاء وهبي ستقلب الرأي العام في مصر

كشف ياسر قطنوش محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن مفاجأت جديدة بشأن قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري المتهم بسرقة أموالها، والمحتجز على ذمة القضية.

ونقل موقع "فوشيا" عن المحامي قوله، إن "الموضوع سيطال الفيلم الجديد لوزيري، ولن يسمح بطرحه، وسيتم وقفه، من جهات رقابية، لأنه متحصل من جريمة غسيل أموال".

وأضاف: "التحقيقات بها مفاجآت ستقلب الرأي العام بالكامل، والموضوع كبير بالنسبة للوقائع التي فعلها المتهم، وهناك اختلاس بأرقام رهيبة، والمبلغ أكثر من 80 مليون جنيه مصري، والجميع سيعرف أن القضية فيها بلاوي".

وقال المحامي، إن وزيري لا يملك أي مستند يثبت الزواج من هيفاء وهبي، لكن هي مجرد وسيلة كان يريد بها الضغط عليها للتنازل عن قضية التبديد.

وأوضح المحامي أن "وزيري ليس أمامه حاليا إلا حلا واحدا، وهو الخروج أمام الرأي العام، ويقول أنا سرقت الفنانة وسأعيد أموالها".

المصدر: المصري اليوم