مذيعة تلفزيونية تتنشر فيديو "جريئا" لجذب انتباه المعجبين

نشرت مقدمة البرامج البريطانية أماندا هولدن فيديو جريئا بالأبيض والأسود على Instagram لجذب انتباه المعجبين بها إلى الحركة النسائية.

وفي اللقطات ظهرت المذيعة خلال جلسة تصوير في سراويل قصيرة وبلوزة شفافة بأزرار على جسدها العاري.

وعلقت على المنشور: "شكرا، لقد تم قبول التحدي" مضيفة علامة هاشتاغ #wuuuuingingwomen.

وقدر المعجبون صور هولدن، وكتب أحدهم: "أنت مذهلة"، وقال آخر: "هل أنت متأكدة أنك لم تأت من الجنة؟ تشبهين الملاك!"، وقال ثالث: "أنت دائما تبدين ساخنة"، وأضاف رابع: "واو، هذا رائع! لديك جسم رائع!".

المصدر: لينتا رو