مصر.. دار الإفتاء تحدد شرطا وحيدا لتخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء قبل ذبحه

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها، سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرا خفيفا، أو صعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط.

وأشارت دار الإفتاء ردا على بعض الأسئلة إلى أن شرط تخدير أو صعق الحيوانات هو ألا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تركت دون ذبح، بل تحيا حياة مستقرة، ثم تذبح بعد ذلك بالطريقة الشرعية فتكون حلالا حينئذ، موضحة أنه إذا أدى شيء من ذلك لموت الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتة ويحرم أكله.

وقالت دار الإفتاء: "لا تترك مخلفات الذبح في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض.

كما أكدت دار الإفتاء على ضرورة عدم تلويث الثياب بالدماء قائلة: "لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري".

واختتمت دار الإفتاء: "ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية