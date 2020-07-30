بنصيحة من الكاهن غص شاب في النهر فأصبح فريسة لتمساح

نزل أحد سكان ولاية أوتار براديش الهندية، بناء على توصية من كاهن، للغص في النهر فأصبح فريسة لتمساح هناك.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن الحادث وقع مساء الاثنين 27 يوليو، في منطقة الغابات في محمية نمر دودوا. وأضافت، أن رينكيش كومار البالغ من العمر 18 عاما، شارك في الطقوس الدينية "هافان" - التضحية بالنار المقدسة. وبعد الانتهاء من الطقوس، أوصى الكاهن بأن يغطس كومار في النهر. وما أن نزل الشاب إلى الماء، حتى انقض التمساح عليه، وفي ذلك الوقت أخذ والد الشاب البائس بالصراخ طالبا النجدة.

ولجأت عائلة كومار إلى موظفي قسم الغابات، للحصول على المساعدة. وتم تنظيم عملية إنقاذ.

وعثر على جثة الشاب في يوم الثلاثاء 28 يوليو، والجروح العميقة في رقبته وكتفه.

المصدر: لينتا رو