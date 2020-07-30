"المعلم ومارغريتا" الكتاب الأكثر شعبية في سجون روسيا

قال المركز الإعلامي بالمصلحة الفدرالية للسجون الروسية، إن رواية ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغريتا"، هي الكتاب الأكثر شعبية في سجون روسيا.

وأضاف المركز: "أجرت المصلحة الفدرالية للسجون الروسية، تصنيفا لأكثر الكتب قراءة لدى نزلاء السجون في البلاد. ونالت رواية المعلم ومارغريتا للكاتب ميخائيل بولغاكوف، المركز الأول في فعالية – الكتاب صديقك، وكانت الأكثر شعبية في السجون الروسية".

وضمت قائمة الكتب العشرة الأولى، رواية "الجريمة والعقاب" لفيودور دوستويفسكي، وكذلك "الكونت دي مونت كريستو"، و"الحرب والسلام" وغيرها.

وتابع المركز: "في سجون الذكور، يفضل السجناء الكتب التاريخية والمغامرات والقصص البوليسية والخيالية العلمية، وفي السجون النسائية، تعد قصص الحب الأكثر شيوعا".

المصدر: نوفوستي