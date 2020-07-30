العثور على مغني راب مقتولا في شقة ببطرسبورغ

أعلن مصدر في وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس أن مغني الراب المعروف بأندي كارترايت، عثر عليه مقتولا في شقة بمدينة بطرسبورغ.

وتبعا للمعلومات التي حصل عليها المصدر فإن محام من مدينة بطرسبورغ الروسية لجأ إلى الشرطة مساء الأربعاء 29 يوليو الجاري، وأبلغ عن وفاة المواطن الأوكراني، ألكسندر يوشكو، المعروف كمغني راب يحمل اسم، أندي كارترايت، وبعدها اتصلت زوجة المغني، مارينا كوخال، لتبلغ الشرطة أيضا بالوفاة.

وبعد توجه الشرطة إلى شقة كارترايت عثرت عليه ميتا، وكانت جثته قد قطعت إلى أجزاء وتم توزيعها في 5 أكياس.

وبالتحقيق مع زوجة المغني قالت الزوجة "إن زوجها كان قد مات منذ 4 أيام نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وهي من قام بتقطيع جثته في محاولة منها لإخفائها بطريقة ما".

وتشير مصادر "إنترفاكس" إلى أن الشرطة أخذت من الشقة التي كانت فيها الجثة بعض العينات الحيوية، ومطرقة وسكينا ومنشارا حديدا ووعاء بلاستيكيا، يعتقد أنها من أدوات الجريمة، وأن كوخال اعتقلت لتحديد ملابسات الحادثة، وتتم حاليا مناقشة رفع قضية جنائية ضدها.

إقرأ المزيد

وألكسندر يوشكو، المعروف بأندي كارترايت، هو مغني راب أوكراني اشتهر باشتراكه بمسابقات Versus Battle، وكان أول ألبوم له قد صدر عام 2012، وعاش آخر فترات حياته في مدينة بطرسبورغ الروسية.

المصدر: إنترفاكس