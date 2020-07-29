فنانة عربية شهيرة تكشف عن إصابتها بكسر فيذراعها وتتذكر بكلمات مؤثرة والدتها الراحلة

كشفت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لمتابعيها وجمهورها عن تعرضها لكسر في ذراعها، ونشرت صورة جديدة على حسابها في "فيسبوك" تظهر صورة ذراعها المكسورة.

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وتقضي الفنانة غادة نافع العطلة الصيفية في الساحل الشمالي، إلا أنها كشفت عن تعرضها لكسر في "الرست"، حيث علقت على الصورة التي نشرتها على فيسبوك قائلة:"أول يوم في الساحل.. كسر في الرست".

وفي وقت سابق، أحيت الفنانة غادة نافع ذكرى رحيل والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، التي رحلت في 16 يناير الماضي، وسط مواساة جمهورها عبر حسابها على إنستغرام.

غادة نافع، كتبت كلمات مؤثرة عن رحيل والدتها، معبرة عن اشتياقها لها بعد الرحيل، قائلة: "في ذكرى الأربعين على رحيلك ..أمى كم أشتاق لكِ، وكم أشتاق لقول كلمة أمي، وكم احتاج إليكِ، اشتقت لك حبيبتي، أمي قد رحلت وبالقلب وجه لا يعلمه إلا الله".

وأكملت: "فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج لها وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لك ولن أنساك أبدا ابنتك غادة".

وكشفت غادة عقب وفاة والدتها الفنانة ماجدة الصباحي، إن الأخيرة لم تتزوج سوى من والدها الفنان إيهاب نافع، واستمرت هذه الزيجة 3 سنوات فقط.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc"، أنها كانت حريصة جدا على علاقتها بوالدها ولم تحاول أن تسبب خلافا أو فرقة بينهما، "كانت تتصل بيه عشان يجيلي أو تجيبلي حاجات وتقولي بابا جابها، وطلعت بحبه بالفطرة بسببها".

وتابعت أن والدها عقب زواجه في المرة الثانية كان يحضر زوجته إلى المنزل للجلوس معي، "كانت بترحب بيها وتستقبلها وعمري ماحسيت إنها متضايقة".

المصدر : اليوم السابع