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مصر.. تطورات جديدة في قضية الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا

مجتمع

مصر.. تطورات جديدة في قضية الفنان أحمد الفيشاوي وابنته لينا
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لينا الفيشاوي وأحمد الفيشاوي
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قضت محكمة جنح مستأنف الدقي في مصر، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة.

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وجاء قبول الاستئناف بعدما تم اتهام الفيشاوي بالامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.

وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوي وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التي تدرس بها في لندن، وأنه أعطى زوجته هند الحناوي حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر في دعوى بثبوت حضانتها لابنته، ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت ثناء لحظي محامية الفيشاوي، إن إقامة لينا مع والدتها في إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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