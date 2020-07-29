مصر.. شاب يقتل شقيقته بعد عودته من دولة خليجية بسبب إصرارها على الزواج من شاب

اعترف شاب في مصر بقتل شقيقته الصغرى، داخل منزل الأسرة في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في الصعيد، بعدة طعنات عقب عودته من عمله في دولة خليجية.

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وبحسب مصادر أمنية فإن الجريمة حدثت عندما تمسكت الفتاة بالزوج من شاب تربطها به علاقة عاطفية، لكن شقيقها رفضه بزعم أن العريس ليس له مصدر دخل ثابت ويعمل باليومية، واحتدم الخلاف بين المتهم وشقيقته في اللقاء الأول والأخير الذي جمعهما عقب عودته من العمل بالخارج والذي انتهى بكارثة مقتل الفتاة "زينب.ف" 27 عاما.

وأوضحت المصادر أن الشاب المتهم ترك جثمان شقيقته يسبح في بركة دماء وأسرع إلى مركز شرطة نجع حمادي وسلم نفسه للمباحث بقوله: "يا باشا أنا قتلت أختي"، فتحفظت المباحث عليه وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وعثرت على الفتاة جثة هامدة فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لمعرفة أسباب الوفاة رسميا.

وتابعت المصادر أن المتهم "هيثم" 29 عاما، كان يعمل في دولة خليجية منذ 6 سنوات، وعندما عاد إلى بلدته في صعيد مصر وصلت إليه أنباء عن وجود علاقة تجمع صديقه بشقيقته، فاستشاط غضبا وعندما واجهها أخبرته بأنه تقدم للزواج منها وأن علاقتهما طبيعية ولم تزد عن كونها علاقة عاطفية ستتوج بالزواج، لكن الشاب دخل في مشاجرة مع شقيقته وهال عليها التهم بدون أي دليل وبعدها عاجلها بعدة طعنات أودت بحياتها.

المصدر: الوطن