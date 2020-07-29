مصر.. صور دعائية على الجدران تسبب غضبا كبيرا

تسببت ملصقات دعائية جدارية لمرشحة مجلس الشيوخ المصري، حنان دراز، في قرية كمشيش بمركز تلا بمحافظة المنوفية، بغضب عارم بسبب عددها الكبير الذي غطى جدران المنشآت العامة.

وتسببت الصور بحالة كبيرة من الغضب بسبب تشويه المنشآت، التي جرى تزينها بالجهود الذاتية من الأهالي، مما أثار حالة من الجدل بينهم.

وأكد الأهالي أن ما تقوم به المرشحة أو أي مرشح آخر بلصق صور دعائية على جدران الأماكن العامة وأعمدة الإنارة يسيء للمظهر الحضاري بالقرية.

وأكدوا أنهم سيتقدمون بشكوى للجنة الانتخابات في المنوفية وشكوى أخرى للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لمنع تكرار تلك الأمور مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فقد حاولت التواصل مع المرشحة، إلا أنها لم ترد على طلب التعليق على لافتاتها التي أثارت غضب الأهالي.

المصدر: الوطن