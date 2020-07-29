معركة دامية في صعيد مصر تؤدي لعمليات طعن وضربات بالأعيرة النارية

وقعت معركة دامية في صعيد مصر بمحافظة المنيا، أصيب فيها 4 أشخاص، حيث تم استخدام الأعيرة النارية والأسلحة البيضاء، بسبب لهو الأطفال.

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وبدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بمدينة دير مواس، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الجيران على خلفية لهو أطفالهم، تطورت إلى معركة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء بين الجانبين، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص من الجانبين بطلقات نارية خرطوش وطعنات.

وتم نقل ثلاثة من المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج، والرابع إلى مستشفى دير مواس المركزي للعلاج، وجرى التحفظ على المتهمين والأسلحة المضبوطة، والقبض على باقي أطراف المعركة .

المصدر: المصري اليوم