مصر.. شقيق "طبيب الغلابة" يكشف اللحظات الأخيرة يوم وفاته ومصير عيادته الشهيرة (فيديو)

كشف شقيق "طبيب الغلابة" المصري الدكتور محمد مشالي، يوم أمس الثلاثاء، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، خلال حديثه مع القناة الأولى المصرية.

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وقال أسامة عبد الغفار، شقيق "طبيب الغلابة" إن: "الدكتور محمد مشالي كان دائم الاستيقاظ مبكرا، ولكن يوم الوفاة استيقظ في تمام الـ 11 صباحا، حيث أخبر زوجته أنه مرهق وأنه سينام مجددا. مشيرا إلى نام واستيقظ الساعة السابعة مساءا".

وتابع: "بعد استيقاظه قال إنه يشعر بالإرهاق، ما دعاهم لعمل إسعافات أولية ولكنه فارق الحياة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل".

وشدد شقيقه، على أن "طبيب الغلابة" كان مثالا يحتذى به في الالتزام بعمله وحب مهنته حيث لم يغب عن العمل يوما واحدا حتى في المناسبات كان يذهب إلى العمل. مضيفا أن اليوم الوحيد الذي غابه هو يوم وفاته.

وقال: "سوف نواصل نهج الدكتور مشالي من خلال الأطباء الموجودين في العائلة، الذين سوف ينهجون نهجه، أما بالنسبة للعيادة الخاصة به أعتقد أنها لن تفتح لأن أبنائه الثلاثة مهندسين".

المصدر: وسائل إعلام مصرية