السعودية.. العثور على جثة مفقود جرفته السيول

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودية، بعد عمليات بحث استمرت لمدة يومين، من العثور على جثة شخص مفقود جرفته مياه السيول بوادي عاكفة في نجران.

وتم العثور على جثة المفقود على مسافة تقدر بنحو 5 كيلومترات من موقع انجرافه، بعد مشاركة فرق البحث والإنقاذ المائي وتسخير المعدات اللازمة للقيام بعمليات البحث وتمشيط الموقع.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الرائد عبد الخالق بن علي القحطاني، إن الجثة انتشلت من منطقة مغمورة بالمياه وتم تسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها.

المصدر: "عكاظ"