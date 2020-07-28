مصر.. تفاصيل جديدة في مصرع مواطنين صعقا بالكهرباء في الكويت

أصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت لمتابعة مستحقات مصريان لقيا حتفهما صعقاً بالكهرباء.

كما أوعز بإنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، والتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، بالتنسيق مع القنصلية ومعرفة ملابسات الحادثين من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ،أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، كشف فيه عن أن المتوفى الأول من مواليد 1968 نتيجة صعقة كهربائية في مشروع المطلاع الإسكاني، وبانتقال رجال الأمن إلى موقع البلاغ تبين أنه في حالة غياب عن الوعي وتوقف قلب، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

أما المصري الثاني فهو من مواليد 1990 ولقي مصرعه بسبب ماس كهربائي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، وقال مصدر أمني: إنه توفي خلال قيامه بإجراء تمديدات كهربائية، حيث نقل بواسطة زملائه إلى مستشفى مبارك وتبين وفاته من جراء ماس كهربائي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT