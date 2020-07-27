 
مباشر

السعودية.. جدل إثر تداول فيديو لنادلات يخدمن زبائن مقهى والسلطات تتدخل!

مجتمع

السعودية.. جدل إثر تداول فيديو لنادلات يخدمن زبائن مقهى والسلطات تتدخل!
Twitter Screenshot
نادلات يخدمن زبائن مقهى في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeng

أثار مقطع فيديو تظهر فيه نادلات بصدد خدمة زبائن من الرجال بمقهى في مدينة الطائف السعودية جدلا واسعا بين سكان البلد.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات وجهها عدد كبير من السعوديين لعمل النساء نادلات في المطاعم والمقاهي، مقابل وجود عدد من المدافعين عن تلك المهنة ومن يعمل فيها.

ودخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خط الجدل الذي تسبب به الفيديو، وقالت إنها فرضت مخالفة على المنشأة التي ظهرت فيها النساء، دون أن تحدد جنسيتهن.

وقالت الوزارة عبر تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله حول تشغيل أحد المقاهي لسيدات بخدمة الطاولات في محافظة الطائف، نوضح بأنه جرى الوقوف على المنشأة المخالفة للدليل الموحد لتنظيم بيئة عمل المرأة وإيقاع العقوبات النظامية عليها، وندعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد، أو بالاتصال على الرقم 19911".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا