جريمة بشعة.. مصري يعتدي على نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الموت

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخص قتل نجله الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل منزلهما في مدينة نصر.

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وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، أن "المتهم اعتاد ضرب المجنى عليه، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، وفي يوم الواقعة استمر المتهم بالتعدي بالضرب على نجله رغم سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي، حتى فارق الحياة".

وتلقي المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة مصر، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل داخل شقته، ليتوجه على الفور بصحبته قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، ويتبين العثور على جثة المجنى عليه وبها آثار ضرب.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بسرعة القبض على المتهم وإجراء تحريات موسعة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن والد الطفل اعتدى عليه بشكل عنيف، عبر ضربات متتالية بيده، ولكمات بمناطق متفرقة من جسده، وبواسطة عصا غليظة، حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة.

المصدر: بوابة الأهرام