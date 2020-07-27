 
مباشر

جريمة بشعة.. مصري يعتدي على نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الموت

مجتمع

جريمة بشعة.. مصري يعتدي على نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الموت
شرطي مصري/صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeig

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخص قتل نجله الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل منزلهما في مدينة نصر.

إقرأ المزيد
القضاء المصري يستعد للحكم على سما المصري.. ووسائل الإعلام ترصد طريقة ظهورها في المحكمة
القضاء المصري يستعد للحكم على سما المصري.. ووسائل الإعلام ترصد طريقة ظهورها في المحكمة

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، أن "المتهم اعتاد ضرب المجنى عليه، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، وفي يوم الواقعة استمر المتهم بالتعدي بالضرب على نجله رغم سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي، حتى فارق الحياة".

وتلقي المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة مصر، بلاغا من الأهالي بمصرع طفل داخل شقته، ليتوجه على الفور بصحبته قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، ويتبين العثور على جثة المجنى عليه وبها آثار ضرب.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بسرعة القبض على المتهم وإجراء تحريات موسعة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن والد الطفل اعتدى عليه بشكل عنيف، عبر ضربات متتالية بيده، ولكمات بمناطق متفرقة من جسده، وبواسطة عصا غليظة، حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة.

المصدر: بوابة الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا