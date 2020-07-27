القضاء المصري يستعد للحكم على سما المصري.. ووسائل الإعلام ترصد طريقة ظهورها في المحكمة

أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن المحكمة الاقتصادية، تواصل محاكمة المتهمة، سما المصري، اليوم الاثنين، في قضيتها الثانية بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

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ووفقا لوسائل الإعلام ظهرت سما المصري في قفص الاتهام ترتدي كمامة ولباس السجن الأبيض، وفقا للتدابير الاحترازية التي تتبعها المحاكم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد قضت من قبل بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت سما المصري باستئناف على هذا الحكم.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، ولاعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها لتلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وبعرض أمر النظر في قضيتها اليوم على قاضي المعارضات، أمر بحبسها مدة خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية