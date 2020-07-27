من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة... زوجان يتعرضان لهجوم برذاذ الفلفل

هاجمت امرأة زوجين أمريكيين في أحد حدائق المدينة برذاذ الفلفل، أعلنت عن ذلك الضحية، آش أوبراين، خلال مقابلة مع شبكة "ABC" الإخبارية.

وقالت أوبراين معبرة عن استيائها الشديد: "أريدها أن تدخل السجن، هاجمت زوجي، أنا غاضب للغاية".

وروت السيدة إنها وزوجها صحبة جروهما البالغ من العمر ثلاثة أشهر كانوا في متنزه دستي رودس المخصص للكلاب يوم الخميس، وأنهما جلسا حول طاولة وشرعا في تناول الطعام، وبعد ذلك بقليل بدأت المرأة المجهولة في إثارة مشكلة لعدم ارتدائهما (الزوجان) أقنعة طبية، وأيضا بسبب الغداء في منطقة يحظر فيها الأكل، وانتهى الأمر بقيام هذه المرأة برش رذاذ الفلفل على الزوجين.

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وقالت السيدة الزوجة "إن المرأة المجهولة الهوية بدأت في رش رذاذ الفلفل على الفور وهي تقول إننا لا نرتدي أقنعة مع فرض التباعد الاجتماعي. ولم يكن بالقرب منا أي أحد".

وأفادت السيدة بأن المرأة الغريبة غادرت بعد ذلك، لكنها "عادت فجأة" لبضع دقائق، ودون أن تتلفظ بأي كلمة، وضعت علبة الفلفل امام وجهها. ووقف زوجة الضحية بينهما محاولا تهدئة هذه المرأة، إلا أنها أمسكت بهذا الرجل ورشت العلبة عليه بالكامل.

وسقط الرذاذ أيضا على يد السيدة أولبراين، وكتب الزوجان شكوى في مركز الشرطة على المرأة المعتدية، في حين التقط أحد المارين بهاتفه مشاهد لقسم مما جرى في الحادثة.

المصدر: نوفوستي