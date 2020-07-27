هاجموه بسبب صورة مع ابنته.. أحمد زاهر أحدث ضحايا التحرش في مصر (صور+ فيديو)

انتقد الممثل المصري أحمد زاهر الهجوم الذي تعرض له لنشره صورة مع ابنته، لينضم لقائمة المشاهير العرب الذين تعرضوا للتحرش بسبب صور شاركوها مع معجبيهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال زاهر إنه "تعرض لشتائم وألفاظ في منتهى القذارة والانحطاط"، بعد مشاركته صورة صحبة ابنته ليلى وهو يحتضنها في حمام سباحة، وغطاها بجسده حيث لا يظهر منها سوى رأسها وكتفيها فقط، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية "الأولى"، مساء أمس الأحد، عن سبب الوصول لهذه النقطة، متابعا: "بيقولولي إزاي حاضن بنتك، مش عارف إيه العيب في ده؟".

وأشار إلى أنه تعرض لعديد من الانتقادات اللاذعة والتكفير بعد عرض البوستر الدعائي لعمله المقبل "زنزانة 7"، والذي يقدم فيه شخصية لرجل يرسم وشما على ذراعه، مؤكدا على أن الشخصية يتم تقديمها في سياق درامي.

ولفت إلى أنه انزعج كثيرا من التعليقات التي رآها على الصور التي جمعته بابنته، بسبب ما تعرضت له ابنته أيضا من الضيق واتصالات أصدقائها حول تعرضها للشتائم، مشددا على أنه "لن يصمت إذا تعرض للأمر مرة أخرى".

وأردف: "لو حصلت شتيمة تاني مش هسكت، سأسلك سلوك الفنان شريف منير، سأصور الشتائم وأتوجه إلى مباحث الإنترنت"، مناشدا بتغليظ العقوبة على من يتم إلقاء القبض عليه.

وسبق أحمد زاهر العديد من المشاهير العرب الذين شكوا من تعرضهم للتحرش والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم الفنان المصري، شريف منير، بعد مشاركته صور لابنتيه على السرير، ما دفعه لتحرير محاضر في قسم الشرطة ضد المتنمرين عليه وعلى ابنته.

كذلك الفنان، محمد رمضان، الذي علقت إحدى المتابعات بتنمر شديد على لون بشرة ابنه، ورد هو على هذا قائلا: "فخور بلوني ولون أبويي وأولادي الذين خلقهم الله، ومبسوط أن أولادي سيكونون ضد العنصرية، والدليل أن أباهم وأمهم لونان مختلفان عن بعضهما بعضا".

أيضا كان لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، عمرو السولية، من بين ضحابا التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابس ابنته التي لم تتخط الثلاث سنوات، ويقرر من بعدها مقاضاة أصحاب التعليقات المسيئة.

المصدر: وكالات