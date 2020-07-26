كاني يعتذر من كيم: جرحتك لكنني أحبك!

اعتذر مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، من زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إثر الهجوم الذي شنه عليها مؤخرا وكشف فيه للعلن أسرارا خاصة بعلاقتهما الزوجية.

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وفي تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال مغني الراب: "أود تقديم الاعتذار إلى زوجتي كيم كارداشيان بعدما تحدثت مؤخرا علنا عن شيء في منتهي الخصوصية".

وأضاف مخاطبا زوجته: "كيم أنا أحبك، وأود أن أعتذار لك، وأعلم أنني جرحتك، من فضلك سامحيني".

واشتعلت خلال الأيام القليلة الماضية حرب كلامية بين كارداشيان وزوجها ويست، الذي ترشح كمستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ثم انسحب.

ويبدو أن العلاقة بين الثنائي اتخذت منحنى مختلفا، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة، بدأها الزوج من خلال إطلاق اتهامات عديدة عبر تغريدة في "تويتر"، وإعرابه عن رغبته بالانفصال عن كيم، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

وأثار ذلك غضب كيم، فشنت عليه هجوما مضادا بكلمات قاسية عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، حيث قالت إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب ما يؤثر على تصرفاته.

وتزوجت كارداشيان من مغني الراب الشهير عام 2014.

المصدر: RT