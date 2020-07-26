قضية الخمور المسمومة في الكويت: وفاة شخص خامس والتحقيق جار!

توفي خامس شخص في الكويت نتيجة تناوله خمورا مسمومة، فيما لا يزال هناك العديد ممن يتلقون العلاج في مستشفى الجهراء من جراء تناولهم لهذه الخمور.

وكشف مصدر أمني كويتي، أمس السبت، عن تفاصيل اعترافات المتهم بتصنيع الخمور المسمومة، وهو من غير محددي الجنسية، بعد ضبطه.

واعترف المتهم بأنه اشترى قبل فترة كمية من الكحول من منطقة المباركية، وهي كحول مخصصة لتصنيع العطور، مشيرا إلى أن كل ما فعله هو وضع الكحول في نصف زجاجات مياه سعة ليتر ونصف، وتعبئة النصف الآخر بالماء.

وقال إنه قام ببيع الزجاجة الواحدة بـ 5 دنانير، نافيا أن يكون على علم بأن هذا الخليط هو خليط سام ويتسبب بالعمى والوفاة، لافتا إلى أنه فعل ذلك كنوع من أنواع التجارة.

وذكر المتهم أنه حينما علم بأن عددا من زبائنه دخلوا إلى مستشفى الجهراء، وأن بعضهم أصيب بالعمى وآخرين توفوا، قام بالتخلص من الكحول الذي اشتراه في حمام منزله بالصليبية.

وأكد مصدر أمني أن الكحول الذي يتم استخدامه في تصنيع العطور يختلف عن الكحول الذي يتم تصنيع الخمور منه بشكل كلي.

المصدر: صحيفة الأنباء