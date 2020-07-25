راغب علامة يغرد معلقا على زيارة لودريان إلى لبنان

علق الفنان اللبناني، راغب علامة، على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إلى لبنان وهاجم المسؤولين اللبنانيين بسبب فسادهم وعدم قيامهم بإصلاحات في البلاد.

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وكتب راغب في حسابه في تويتر عقب مطالبات من قبل الوزير الفرنسي للمسؤولين اللبنانيين بضرورة القيام بإصلاحات وإيقاف الفساد: "ماذا يشعر الزعماء والسياسيون عندما يأتي رجل دبلوماسي فرنسي من الطراز الأول لمساعدة لبنان بعدما دمروه وأفقروا شعبه.. ويقول لهم أوقفوا الفساد لكي نساعدكم! يعني أيها الفاسدون نعرفكم".

سؤال محيرني.!ماذا يشعر الزعماء والسياسيون عندما يأتي رجل دبلوماسي فرنسي من الطراز الأول لمساعدة لبنان بعدما دمروه وأفقروا شعبه ولم يرف لهم جفن ! ويقول لهم أوقفوا الفساد لكي نساعدكم ! يعني أيها الفاسدون نعرفكم . أيها السارقون أوقفوا السرقات. ، يعني يا مجرمون كفى إجرام !الا يخجلوا؟ — RaghebAlama (@raghebalama) July 23, 2020

المصدر: وكالات