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راغب علامة يغرد معلقا على زيارة لودريان إلى لبنان

مجتمع

راغب علامة يغرد معلقا على زيارة لودريان إلى لبنان
Reuters
الفنان اللبناني راغب علامة
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علق الفنان اللبناني، راغب علامة، على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إلى لبنان وهاجم المسؤولين اللبنانيين بسبب فسادهم وعدم قيامهم بإصلاحات في البلاد.

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وكتب راغب في حسابه في تويتر عقب مطالبات من قبل الوزير الفرنسي للمسؤولين اللبنانيين بضرورة القيام بإصلاحات وإيقاف الفساد: "ماذا يشعر الزعماء والسياسيون عندما يأتي رجل دبلوماسي فرنسي من الطراز الأول لمساعدة لبنان بعدما دمروه وأفقروا شعبه..  ويقول لهم أوقفوا الفساد لكي نساعدكم! يعني أيها الفاسدون نعرفكم".

المصدر: وكالات

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