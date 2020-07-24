 
مباشر

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل ضوابط نشاط التزيين النسائي

مجتمع

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل ضوابط نشاط التزيين النسائي
RT @spagov
مجلس الوزراء السعودي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odvj

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، عن موافقته على تعديل 4 مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المملكة.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية نص التعديلات التي أقرها المجلس، بحيث جاءت كالتالي:

أولا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
"يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مواطنة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".

ثانيا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".

رابعا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا