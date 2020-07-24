مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل ضوابط نشاط التزيين النسائي

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الجمعة، عن موافقته على تعديل 4 مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المملكة.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية نص التعديلات التي أقرها المجلس، بحيث جاءت كالتالي:

أولا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مواطنة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة". ثانيا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة). ثالثا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة". رابعا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".

المصدر: "واس"