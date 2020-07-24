مصر.. صور تكشف عن علاقة المطرب أحمد سعد بعارضة أزياء بعد انفصاله عن سمية الخشاب

قالت وسائل الإعلام المصرية، إن اسم عارضة ومصممة الأزياء، علياء بسيوني، تصدر موقع غوغل بسبب إعلان الفنان أحمد سعد عن علاقة عاطفية تربطهما.

وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية أن علاقة أحمد سعد بعلياء بسيوني بدأت منذ حوالي 4 أشهر، حيث انتشرت صورة للثنائي أحمد وعلياء، على الصفحات المهتمة بالفنانين، مع تعليق ساخر من ما تعرضت له الفنانة سمية الخشاب حينما قالت إنه (أحمد) سبب لها تهتك في الطحال، حيث جاءت التعليقات على الصورة "خلي بالك من طحالك".

وتحدث الفنان أحمد سعد عما تعرض له من مشكلات مؤخرًا بسبب زواجه من الوسط الفني، لذا سيحاول أن تكون شريكة حياته فتاة عادية ومن خارج الوسط الفني، على حد قوله.

وقال أحمد سعد في مداخلة مع برنامج "MBC Trending": "كل حالة تزوجتها لها ظروفها، وممكن يكون نتيجة اختياري لشخصيات صعبة، وممكن أكون أنا الصعب، فعندما أخرج من كل مشكلة بحب أشوف نفسي أولا وأحاسبها، وبالفعل أرى نفسي غلطان في أشياء كثيرة".

وكان أحمد سعد، قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهرا، بسبب مشاكل حدثت بينهما وصلت إلى المحاكم في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية