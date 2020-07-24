ابنة الفيشاوي تنشر صورا جديدة لأخيها وأمه الألمانية

نشرت لينا أحمد الفيشاوي على تطبيق "إنستغرام"، صورا جديدة جمعتها بوالدتها وأخيها تيتوس ووالدته الألمانية.

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وظهرت في الصور لأول مرة، الزوجة الألمانية الغامضة للفنان أحمد الفيشاوي، والتي قررت المضي قدما في قضية إثبات نسب طفلها تيتوس لوالده أحمد، بنفس الخطوات التي اتبعتها هند الحناوي لإثبات نسب لينا للفنان المصري.

وسبق أن أعلن شعبان سعيد، محامي لينا الفيشاوي، عن ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي، مؤكدا على أن والدة الصغير تواصلت معه لكي يبدأ إجراءات قضية إثبات النسب.

وقال المحامي إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان، ذكرت له أنها كانت متزوجة من الفنان أحمد الفيشاوي، ولديها ابن منه يدعى "تيتوس"، وترغب في إثبات النسب.

وأضاف: "هناك مستندات جاية في الطريق أن تيتوس الفيشاوي هو ابن أحمد الفيشاوي، وأنه سيتم توثيق الأمر في محكمة الأسرة".

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن "الطفل يبلغ 7 أو 8 سنوات، وأن زواج الفيشاوي من والدة الطفل الألمانية تم حين سافر الفنان الشاب أحمد مع والدته الفنانة، سمية الألفي، لألمانيا لتلقى العلاج".

المصدر: RT