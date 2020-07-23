القبض على متعهد حفلات اعتدى على فنانة تونسية مشهورة (فيديو)

اعتقلت الشرطة التونسية متعهد الحفلات، سفيان سيالة، بعد اعتدائه على النجمة التونسية، أماني السويسي.

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ونشرت أماني، أمس الأربعاء، النبأ عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، وقال محاميها، لطفي بن كريم، إن "الشرطة التونسية قررت احتجاز سفيان سيالة بعد الكشف عن الفنانة من قبل الطبيب الشرعي والنفسي".

وأوضح المحامي أنه "من المقرر أن تحقق النيابة العمومية خلال الساعات المقبلة مع سيالة في الاتهامات التي وجهتها له أماني"، مضيفا أنه "يثق بأن القضاء التونسي سيتخذ القرار الصحيح".

وفي وقت سابق، نشرت أماني، وهي نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، فيديو لها داخل مستشفى وعلى وجهها أثار كدمات، وأثار ذلك ضجة كبرى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت خلاله عن تعرضها للضرب من قبل متعهد حفلات بسبب مطالبتها بحقها.

وكذب المتعهد الرواية، قائلا: "كل ما في الأمر أن المعنية عمدت إلى محاولة استفزازي وسبي وشتمي بنعوت وكلام بذيء لا يليق بفنان، فقمت بطردها من مكتبي، وكان ذلك أمام أنظار جيراني بالعمارة".

المصدر: RT