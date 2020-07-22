مصر تكشف كواليس تعدي مواطن على منزل الزعيم أحمد عرابي

أكد مدير عام مناطق الشرقية في مصر، مصطفى شوقي إبراهيم، إنه تم ضبط مواطن قام بالتعدي على منزل الزعيم الراحل أحمد عرابي، موضحا أن المواطن يمتلك منزلا بجوار منزل عرابي.

وقال إبراهيم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "المواطن قام باستغلال أزمة جائحة كورونا، وأعاد بناء منزله من جديد وسط حالة من التكتم الشديد".

وأضاف، أن "قانون الآثار جعل 5 أمتار في كافة جهات منزل الزعيم الراحل تعد حرما له، وعليه لا يتم إعادة بناء أي منزل مجاور له، إلا بعد الحصول على ترخيص من الآثار".

وتابع: "لذلك لم يعمل المواطن على القيام بذلك وقام بالبناء في الخفاء حتى ظهرت على الواجهة الأمامية للمنزل لذلك قمنا باتباع الإجراءات القانونية".

وأشار، إلى أن "منزل الزعيم الراحل في قرية تبعد عن مدينة الزقازيق 5 كيلو متر، ورغم ذلك وفور علمنا، قمنا بضبط المواطن وأخذ تعهد من بإزالة التجاوز".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر:RT