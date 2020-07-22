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نقابة الممثلين في مصر ترد على أنباء نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى

مجتمع

نقابة الممثلين في مصر ترد على أنباء نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى
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عبد الرحمن أبو زهرة
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نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لوعكة صحية ونقله إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية.

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وقال زكي لموقع "الدستور" المصري: "أقولها قاطعة، لا صحة، لا صحة، لا صحة لتعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لما يقال وهو بخير وحالته الصحية طبيعية"، معربا عن استغرابه من انتشار تلك الأخبار.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية ودوار انتقل على إثرها للمستشفى في حالة صحية سيئة.

وكانت فنانات قد أوقدت مؤخرا نار الجدل داخل الوسط الفني في مصر، بهجومهن على الممثل القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ثم تراجعهن وحذف منشوراتهن التي تحط من قدر قامة فنية عملاقة.

المصدر: الدستور

 

 

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