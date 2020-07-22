مصر.. سما المصري تقدم اعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة

انتهت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأربعاء، من الاستماع إلى دفاع الراقصة سما المصري، في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

إقرأ المزيد

وأكدت سما المصري أمام هيئة المحكمة على صحة الفيديو موضوع الدعوى قائلة: "الفيديو ده بتاعي خاص بيا بس والله منشرتوش"، وأكدت على انتقادها لريهام سعيد بسبب حلقة السمنة التي تحدثت فيها الإعلامية عن السمنة عند السيدات.

وطلب المحامي أشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمه الموجه لها.

وظهرت سما في قفص المتهمين مرتدية ملابس السجن البيضاء وكمامة طبية وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيل ريهام سعيد، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 11 598 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد السيدة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، بتهمة السب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للشاكية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية