تغريدة مصيرية مرتبطة بكيم كارداشيان اختفت بعد دقائق من نشرها!

أعلن مغني الراب كانييه وست في موقع التواصل "تويتر" صباح اليوم، أنه يسعى إلى الطلاق من النجمة الشهيرة، كيم كارداشيان، إلا أن التغريدة اختفت بعد دقائق.

وذكرت وكالة "روتيرز" أن وست كتب تغريدة مقتضبة قال فيها: "أحاول الحصول على الطلاق منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون".

ولفتت وكالة الأنباء بأن ممثل عن النجمة كارداشيان، لم يرد إلى حينه على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا على المسألة.

وكان وست قد نشر في وقت متأخر من مساء الاثنين سلسلة تغريدات، مسحت هي الأخرى في وقت لاحق، اشتكى فيها من أن زوجته تحاول عزله استنادا لأسباب طبية، وشبّه نفسه في السياق، بنيسلون مانديلا.

تلك التغريدات أتت بعد يوم من تدشين وست البالغ من العمر 43 عاما، حملته الرئاسية بتجمع انتخابي في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، شابه سوء التنظيم، أعلن خلاله أنه وزوجته كارداشيان اتخذا قرارا بعدم إجهاض حملها.

وحينها بالمثل لم يرد ممثل كارداشيان على طلبات بالتعليق على هذه التصريحات.

وأثار وست، الذي كان من أنصار الرئيس دونالد ترامب، حيرة الناخبين بشأن جدية حملته السياسية للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وما إذا كانت حقيقية، أم هي حيلة دعائية يقصد من رائها بيع ألبومات أو سلع.

المصدر: تويتر