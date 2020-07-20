سوريا.. العثور على جثتي طفلين على سكة قطار في حلب

أعلنت وزارة النقل السورية العثور على جثتي طفلين على سكة قطار في حلب، وهو ما أدى إلى توقف الرحلة.

وقالت الوزارة إن حركة قطار نقل الركاب توقفت بعد مشاهدة جثتي طفلين على السكة عمرهما حوالي 10 سنوات، و12 سنة.

وأوضحت أن القطار كان قادما من جبرين قبل جسر الرازي في منطقة الجميلية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم "إعلام الجهات المعنية وتوجهت لجنة التحقيقات إلى منطقة الحادث لاتخاذ إجراءاتها بهذا الخصوص وإيقاف القطار قبل موقع جثتي الطفلين".

أسامة يونس- دمشق