مصر.. قرار عاجل من المحكمة بشأن استئناف محمد رمضان حكم حبسه وتغريمه

حددت محكمة جنح استئناف الجيزة، اليوم، جلسة بتاريخ 16 سبتمبر المقبل، للنظر بالاستئناف المقدم من دفاع الفنان محمد رمضان،على حكم حبسه سنة، ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.

واستأنف الممثل محمد رمضان حكم السجن الصادر بحقه في شكوى الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبواليسر، المعروف إعلاميا بـ"الطيار الموقوف" والتي يتهم فيها رمضان بنشر فيديوهات على شبكة الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته.

وجاء الحكم على خلفية اتهام الطيار لرمضان بالسب والقذف، بعد نشر الأخير فيديوهات يسخر فيها من مقيم الدعوى.

واعتبر المحامي جدي حلمي، وكيل الطيار المفصول الحكم الصادر ضد الفنان محمد رمضان، انتصارا لموكله بعد رفض الأخير "قعدة عرب" لحل الخلافات التي مرت بمراحل منها ظهور رمضان متحدثا عن الواقعة حيث أبدى استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخر، ولجأ الطيار للقضاء، أمام محكمتين.

وأوضح الدفاع أن هناك دعوى أخرى ضد رمضان تقضى بها المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بتعويض موكله، في 6 أغسطس المقبل، وفي نفس اليوم هناك دعوى مدنية.

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وأقام محامي الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات مسيئة لسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، لذلك أدعى عليه وطالبه بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه.

كما أقام دعوى قضائية ثانية طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيه إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس الجاري، مع دعوى مدنية.

المصدر:"المصري اليوم"