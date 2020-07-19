رانيا يوسف تثير الجدل مجددا.. ومغردون يتهمونها بـ"التنمر" على المحجبات (صورة)

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددا، لدرجة اتهامها من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من الحجاب وازدراء الدين والعادات والتقاليد العربية.

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ولم تتعرض هذه الممثلة المصرية للهجوم هذه المرة بسبب فساتينها الجريئة والفاضحة أحيانا، بل لنشرها صورتين لها في "تويتر" اليوم، إحداهما بالحجاب وأخرى بفستان كاشف، وبطريقة الكوميكس.

وقد علقت على الصورة الأولى قائلة:"لما تكونوا مرتبطين"، فيما تظهر بالصورة الثانية مع تعليق: "أول ما تفركش معاها".

وبعد نشرها هذه الصورة انهالت عليها الانتقادات الغاضبة من كل حدب وصوب.

واعتبر مغردون وناشطون أن هذه الممثلة المثيرة للجدل تتنمر على مرتديات الحجاب، وكتب أحدهم: "كيف تحاربي التحرش وتتنمري على المحجبات.. الست المصرية المحترمة مش بتخلع الحجاب لما تتطلق".

وكتب آخر:"‏إسفاف وابتذال المفروض عليكي كمشهورة تكوني قدوة للناس.. عيب".

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه يوسف خطوات ضد المتحرشين وفضحهم بنشر صورهم وطالبت سلطات مصر بإقرار قانون رادع.

المصدر:"عكاظ"+مواقع التواصل