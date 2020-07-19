وفاة الفنان الجزائري عبد الرحمن ياموني بكورونا

توفي الفنان الجزائري عبد الرحمن ياموني، المعروف باسم "ببوعجاج الصغير"، عن عمر ناهز 57 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووفق مديرية الصحة والسكان لولاية تيارت، فقد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالوباء، حيث كان يتلقى العلاج بالمنزل منذ حوالي أسبوعين.

وياموني أحد أعمدة الأغنية الشعبية بولاية تيارت، وهو رئيس جمعية الموسيقى الشعبية "نسيم الهضاب"، ومنظم مهرجان الأغنية الشعبية "ليالي تيارت" خلال الطبعتين السابقتين.

المصدر: النهار