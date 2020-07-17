هيفاء وهبي تصل القاهرة بعد تصاعد أزمتها مع محمد وزيري

وصلت الفنانة هيفاء وهبي إلى القاهرة بعد أيام من تصاعد الخلاف مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، الذي أثار جدلا واسعا على الإنترنت عقب إعلانه الزواج منها في السنوات الماضية.

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو تزامنا مع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي معلقة: "مطار القاهرة الدولي".

وفي سياق آخر ردت الفنانة هيفاء وهبي، على تصريح محمد وزيري، بأنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، حيث كتبت الفنانة هيفاء وهبي على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلة: "كذاب".

وأثارت تصريحات محمد وزيري، هذه حول الزواج، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قاله، فيما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "العدالة لهيفاء وهبي" تضامنا مع الفنانة الشهيرة.

وفي وقت سابق، نفى محمد وزيري، ما ذكرته الفنانة خلال أحاديثها لوسائل الإعلام المختلفة، موضحا أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT