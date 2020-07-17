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مصر.. الأمن يفك لغز العثور على أشلاء متفرقة لجثة إمام مسجد (صورة)

مجتمع

مصر.. الأمن يفك لغز العثور على أشلاء متفرقة لجثة إمام مسجد (صورة)
Reuters
الأمن المصري
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تمكنت أجهزة الأمن المصرية من فك لغز العثور على أشلاء جثة إمام مسجد متفرقة في عدة مناطق في محافظة المنيا بالصعيد، حيث عثر على أجزاء منها في مياه الترعة.

مصر.. الأمن يفك لغز العثور على أشلاء متفرقة لجثة إمام مسجد (صورة)
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إمام المسجد

وأكدت قوات الأمن أنه بإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين أن الانتقام كان السبب الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام شخص بمساعدة نجليه بقتله وتمزيق جسده وإلقائه في أماكن متفرقة في محاولة لإخفاء الجريمة.

وأوضحت قوات الأمن أنها ظنت أن إمام المسجد شارك في هروب ابنة المتهمين من القرية للزواج من شخص تقدم إليها ورفضته الأسرة.

واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة، وأنهم تربصوا بالمجني عليه أثناء خروجه من إحدى المناسبات واقتادوه إلى منطقة زراعية وقاموا بتنفيذ جريمتهم بالأسلحة البيضاء.

وبدأت الواقعة بتلقي الأمن بلاغا بالعثور على جثة شيخ مقطعة في محيط مركز أبو قرقاص بالمحافظة، كما تم العثور على أجزاء من القدمين والساقين في ترعة بالمنطقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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